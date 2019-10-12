رياضة | تشكيل إيطاليا واليونان بالتصفيات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل إيطاليا واليونان بالتصفيات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم نظيره اليوناني، على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة روما، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعةالعاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويسعى المنتخب الإيطالي لتحقيق نتيجة الفوز من أجل الصعود للبطولة الأوروبية حيث يحتل الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه، فيما لا يملك المنتخب اليوناني أي آمال حيث يقبع في المركز الخامس.

و جاء تشكيل المنتخب الإيطالي كالآتي:-

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دوناروما - بونوتشي - دامبروسيو - اكيربي - سبينازولا - انسيني - فيراتي - جورجينيو - باريلا - كييزا - ايموبيلي

بينما جاء تشكيل اليونان كالآتي:

بارشليكس - باكاكيس - ستافيليدس - سيوفاس - تشاتدزيدياكوس - زيكا - كربليس - بوكالاكيس - باكاسيتاس - ليمنيوس - كولوريس