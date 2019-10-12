اونلاين | كورة لايف MATCH NOW مشاهدة مباراة إيطاليا ضد اليونان بث مباشر KORA LIVE يلا شوت STAR رابط ماتش إيطاليا بدون تقطيع NOW

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يتنظر جمهور وعشاق الكرة الإيطالية، مباراة قوية تجمع بين إيطاليا واليونان في إطار الجولة السابعة من تصفيات بطولة يورو 2020، حيث وقع المنتخب الإيطالي رفقة منتخب اليونان في المجموعة العاشرة والأخيرة في التصفيات بجانب كلًا من فنلندا وأرمينيا والبوسنة والهريسك وليشتنشتاين.



ويرغب المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني إلى الإقتراب أكثر وأكثر من التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات يورو 2020، وذلك عن طريق تحقيق الفوز والإنتصار على حساب منتخب اليونان

موعد مباراة إيطاليا واليونان في تصفيات اليورو 2020 تنطلق مباراة إيطاليا واليونان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب أوليمبيكو بمدينة روما، مساء يوم السبت المقبل والموافق 12 أكتوبر الجاري. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020 أكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة إيطاليا واليونان بشكل مباشر عبر قناة Bein Sports HD1، ولكن حتى الآن لم تكشف القناة القطرية عن هوية معلق تلك المباراة.