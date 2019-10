اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش إيطاليا ONE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش إيطاليا ONE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان في تصفيات اليورو يواجه منتخب إيطاليا نظيره منتخب اليونان في مباراة مساء اليوم بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020 في ملعب الأولمبيكو. مشاهدة مباراة ايطاليا واليونان بث مباشر اون لاين اليوم 12-10-2019 تصفيات اليورو italy vs greece، يستضيف ملعب الأوليمبيكو مباراة جديدة تجمع بين منتخب ايطاليا ونظيره اليوناني في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2020. كورة لايف يخوض المنتخب الإيطالي مباراته وهو محققاً الفوز خلال مباراته أمام منتخب أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، كما حقق الفوز أيضاً أمام منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف، فيما يخوض المنتخب اليوناني مباراته وهو يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط حصدها من خلال مشاركته في 6 مباريات محققاً الفوز خلال مباراة واحدة فقط.

