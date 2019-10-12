شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص تعادل ودية مباراة الكاميرون وتونس والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل مباراة منتخب الكاميرون ونظيره تونس بنتيجة التعادل السلبى بدون أهداف فى المباراة الودية التى أقيمت على الملعب الاوليمبى برادس ضمن الاستعدادات للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ومن ابرز المشاركين فى مواجهة اليوم مع المنتخب التونسى منذ بداية اللقاء على معلول لاعب الأهلى وفرجانى ساسى نجم الزمالك المصري، وشارك مهاجم بيراميدز عمر لعيونى فى الدقيقة 75 بدلا من المهاجم طه ياسين الخنيسى، فيما غاب عن اللقاء حمدى النقاز ويوسف المساكنى لأسباب صحيه . وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالى : Advertisements حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى خط الدفاع: وجدى كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - على معلول خط الوسط: فرجانى ساسى - غيلان الشعلالى - الياس الصخيرى خط الهجوم: نعيم السليتى - خاوى - طه ياسين الخنيسى .

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