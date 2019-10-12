شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة كهربا مع الزمالك.. رسالة غامضة تثير قلق جماهير القلعة البيضاء والان مع التفاصيل

مستحقات اللاعبين أزمة متكرره تهدد حسابات نادى الزمالك المصري مبكرا ً وكذلك الامر مع باقي الأندية مما يجعل اللاعبين في حالة ضيق، ويخشي مدربو هذه الأندية من فسخ اللاعب عقده بسبب أزمة راتبه وعلى النقيض هناك أندية تتصدر ترتيب الفرق التي تقدم مستحقات رواتب لاعبيها الشهرية كاملة دون ان تثير ازمة .

رسالة غامضة لـ " طارق حامد " تثير قلق جماهير الابيض

و نشر طارق حامد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب حامد مدونة تنص على الاتى:" انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى ".

أزمة كهربا الاخيرة مع نادى الزمالك

تداولت بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى ، المشاجرة التي حدثت بين رئيس الزمالك، مع لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، قبل مواجهة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ17 ببطولة الدوري الممتاز.

وكانت الأزمة بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المالى فى عقد اللاعب رغم الوعود التى حصل عليها وتأكيدات الإدارة وهذا لم يحدث

وما زالت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، حديث الجماهير المصرية وخاصتاً عشاق الفارس الابيض ، بعد ما تداولت الصحف والمواقع الرياضية توقيع اللاعب عقود انتقاله للأهلى بداية من يناير المقبل.

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تخوف عشاق القلعة البيضاء من أزمة جديدة

تسود حالة من القلق والخوف لدى جماهير نادى الزمالك فى الشارع المصرى بعد الرسالة الغامضة لـ " طارق حامد بعدما كتب حامد عبر حسابه الشخصي "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

لاعب الفريق خوفاً من تكرار ازمة جديدة داخل القلعة البيضاء وتراجع مستوى الفريق الاول لكرة القدم بقيادة الصربي " ميتشو " المدير الفنى للفريق .

تراجع أداء الفريق و نتائجه ..علامة استفهام ؟

غضب جماهير نادى الزمالك من تراجع نتائج الفريق الاول لكرة القدم خاصتاً بعد ضياع بطولة السوبر المصرى والخسارة من غريمه التقليدى النادى الاهلى ، والخسارة من فريق جينيراسيون السنغالي فى ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1 واخيراً التعادل الأخير فى بطولة الدورى العام المصرى أمام نادى إف سى مصر الصاعد حديثاً للدورى الممتاز .

الفرصه الأخيرة لـ " ميتشو "

وينتظر جماهير الزمالك مباراة النادي الأهلي فى الأسبوع الرابع ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020 لتحديد استمرار المدير الفني من عدمه مع الفريق الأبيض، وفى حالة الخسارة ستكون الثانية له من منافسه التقليدى فى أقل من شهر، وتوسيع فارق النقاط، حيث يتصدر الأهلي جدول المسابقة بقارق نقطتين عن الزمالك وهو ما سيدفع الجماهير بالمطالبة برحيله.

سيقام موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 19 اكتوبر 2019 والتي تم تأجيلها في الجولة الرابعة بسبب دخول معسكر المنتخب والذي ينتظر مواجهة نظيرة منتخب بتسوانا يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة .