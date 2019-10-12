شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يقترب من العودة لصدارة التصنيف العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتهى تصدر الصربى نوفاك ديوكوفيتش، للتصنيف العالمى للتنس، يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك عندما تخصم منه نقاط المشاركة فى بطولتى باريس للأساتذة والبطولة الختامية للموسم. وبصرف النظر عما سيقدمه رافائيل نادال فى بطولة باريس للأساتذة، سوف يستعيد اللاعب الإسبانى صدارة التصنيف العالمى التى فقدها منذ عام تقريبًا، وتحديدًا 29 أكتوبر الماضى.

ويملك ديوكوفيتش حاليًا 9545 نقطة، وسيتم خصم 1600 نقطة من رصيده فى 4 نوفمبر المقبل، ليصبح رصيده فى النهاية 7945 نقطة.

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أما نادال فيملك حاليًا 9225 نقطة، ولن يدافع عن أى نقاط حتى نهاية الموسم، وبالتالى سيتم حسم من سينهى العام فى صدارة التصنيف العالمى عقب نهاية البطولة الختامية. وبالتالى، ضمن نادال التواجد فى صدارة التصنيف العالمى لأسبوعين على الأقل حتى نهاية البطولة الختامية. وودع ديوكوفيتش، أمس الأول، منافسات بطولة شنجهاى للأساتذة من ربع النهائى أمام اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس، تلك البطولة التى توج بلقبها الموسم الماضى، وبالتالى سيخصم منه 820 نقطة الإثنين المقبل عند إصدار التصنيف الجديد. من جهة أخرى، قررت اليابانية نعومى أوساكا، التنازل عن الجنسية الأمريكية، التى كانت تحملها، كى تتمكن من تمثيل البلد الآسيوى فى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حسبما أفادت قناة (إن إتش كيه) الرسمية. وكان يتعين على صاحبة الـ21 عاما الاختيار بين الجنسيتين، لكونها ستستكمل 22 عاما فى 16 أكتوبر الجارى، وفقا للقانون اليابانى. واختارت لاعبة التنس، المولودة لأم يابانية وأب من هايتى، مسقط رأسها، اليابان، لرغبتها فى تمثيل البلد الآسيوى بأولمبياد طوكيو، رغم أنها كانت تحمل أيضا جواز سفر أمريكيا، لكونها نشأت فى الولايات المتحدة.

وقالت المصنفة الثالثة عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات «سيكون شعورا خاصا جدا، أن أتمكن من تمثيل اليابان فى أولمبياد طوكيو، سيكون هذا شرفًا لى وأمرا مؤثرا للغاية».

كانت أوساكا التى توجت الأحد الماضى ببطولة بكين المفتوحة، قد أبدت فى وقت سابق رغبتها فى تمثيل اليابان فى طوكيو، وسبق أن شاركت بالفعل مع الفريق اليابانى فى بطولات.