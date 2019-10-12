شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يرفض إقالة «سيلفا» رغم سوء النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن نادى إيفرتون الإنجليزى لا يعتزم إقالة مدربه ماركو سيلفا فى الوقت الحالى، رغم سلسلة النتائج المتواضعة للفريق فى الفترة الماضية. Advertisements وقالت الصحيفة إن إدارة النادى تنتظر فقط أن يقود سيلفا الفريق لتحقيق صحوة من أجل تصحيح المسار ونفض غبار الهزائم المتتالية. وحقق إيفرتون بداية متواضعة فى مشواره هذا الموسم، كما مُنى بأربع هزائم متتالية ليتراجع إلى المركز الثامن عشر فى الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد سبع نقاط حصدها خلال ثمانى مباريات. ولم يحصد إيفرتون أى نقطة فى الدورى منذ فوزه على وولفرهامبتون 3/ 2 فى الأول من سبتمبر الماضى، وهو ما أثار غضب الجماهير التى وجهت هتافات الاستهجان للمدرب خلال المباراة التى خسرها الفريق أمام بيرنلى صفر/ 1 يوم السبت الماضى.

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