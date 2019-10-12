شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام «بوطيب» و«عبدالغني» في مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لـ«شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، انتظم المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، في التدريبات الجماعية عقب عودته، مساء أمس الأول الخميس، من فرنسا بعد انتهاء إجازته مع أسرته، وهي الإجازة التي حصل عليها من قبل ميتشو، المدير الفني للفريق.

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وشارك بوطيب في التدريبات استعدادا لمواجهة الأهلي.

كما أدى محمود عبدالرازق «شيكابالا»، صانع ألعاب الفريق، تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب قبل انطلاق المران، وعقب التدريبات التأهيلية، توجه «شيكابالا» لجيمانيزيوم النادي لاستكمال الحصة التأهيلية المخصصة له في ظل معاناته من إصابة عضلية.

وفي السياق ذاته، انتظم محمد عبدالغني، مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي الذي كان يؤديه الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل، ويؤدي اللاعب التدريبات بشكل طبيعي وقوي رفقة زملائه، استعدادًا للمواجهات المقبلة.