شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك في ثُمن نهائي كأس مصر لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة كأس مصر لكرة السلة «رجال» عن مواجهة قوية تجمع الأهلي مع الزمالك في منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» للكأس للموسم الجاري 2019-2020.

وحددت القرعة أحد أيام 5 أو 6 أو 7 نوفمبر المقبل للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، بحسب القرعة التي أُجريت، مساء اليوم السبت، بمقر اتحاد كرة السلة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والزمالك مع الفائز من مواجهة مركز شباب سوهاج و«الشمس -هليوبوليس» في دور الثمانية «ربع النهائي» للبطولة.