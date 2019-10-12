راموس يحقق رقم تاريخي جديد

السبت 12 أكتوبر 2019

اصبح سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على بعد دقائق من أجل تحقيق إنجازًا جديدًا من خلال المشاركة مع منتخب بلاده أمام النرويج، اليوم السبت، ضمن تصفيات يورو 2020.



حيث بات مدافع ريال مدريد هو أكثر من مثل منتخب إسبانيا برصيد 168 مباراة، متفوقًا على الحارس إيكر كاسياس صاحب الـ 167 لقاء.

وشارك راموس شارك لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا في 26 مارس/آذار 2005، في مباراة ودية ضد الصين، ومنذ ذلك الحين توج بلقب أمم أوروبا مرتين، بجانب مونديال 2010.

واقترب مدافع ريال مدريد على بعد 8 مباريات فقط عن الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون على المستوى الأوروبي، و16 مباراة عن المصري أحمد حسن عالميًا، ليصبح عميد لاعبي العالم في عدد المشاركات.