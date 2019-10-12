شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: لسة الدورى طويل ولعبة الكراسى الموسيقية واردة بقوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف فتح الله فى تصريحات خاصة، أن هناك فرق أخرى تمثل لغز مثل انبى والانتاج الحربى بدايتهم فى الدورى تقلق لانها غيرالمتوقع ولا تعبر عن امكانياتها كفريق او لا عبين او جهاز فنى ، كما ان هناك فرق اخرى فى الدورى ستعانى كثيرا للبقاء فى الدورى مثل اسوان و طنطا واف سى مصر وحرس الحدود
وقال مدافع الزمالك والطلائع والانتاج الحربى ، لسة الدورى طويل ولعبة الكراسى الموسيقية واردة بقوة فى جدول الدورى
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