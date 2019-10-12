شكرا لقرائتكم تصنيف المدربين: فيتوريا يتراجع ورقم مميز للوتشيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، في التصنيف العالمي للمدربين، ووصل إلى المركز الـ 29 عالميا بعدما كان في الـ 26، بينما حافظ على صدارته بالنسبة لمدربي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما صعد الروماني رازفان لوتشيسكو إلى المركز الـ 75 عالميا، متقدما تسعة مراكز بعد توقيعه مع الهلال في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من تراجع مدرب النصر في تصنيف موقع "clubworldranking.com" المختص بتصنيف المدربين والأندية والصادر في 7 أكتوبر الجاري، إلا أنه تفوق على عدة أسماء مثل الإيطالي أليغري مدرب يوفنتوس، والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلي، بجانب الإيطالي إنزاغي مدرب لاتسيو، ومدرب بوروسيا دورتموند، السويسري لوسيان فافري، بالإضافة إلى النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

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وذكرت صحيفة " fanatic" الرومانية، أن مدرب الهلال يعد الروماني الوحيد المتواجد في قائمة أفضل 100 مدرب حاليا، وقالت: تفوق رازفان لوتشيسكو على بينيتيز وبرندان ورودغرز ومانويل بيليغريني، وتم إجراء الترتيب بواسطة الموقع المختص، بناء على النتائج التي تراعي المسابقات التي ينشط فيها كل مدرب.

وأضافت: مدرب الهلال هو الروماني الوحيد المتواجد في قائمة أفضل 100 مدرب، ويحتل رزفان لوتشيسكو المركز الأول بين أفضل المدربين الرومانيين، متفوقا على كوزمين "الثاني" ، و ماريوس سوموديكا "ثالثا".

وشهدت القائمة تواجد عدة أسماء من الدوري السعودي مثل البرازيلي بيركليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، في المركز الـ 80 عالميا، وحل التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة، في المركز الـ 116، وجاء الأرجنتيني خورخي ألميرون، مدرب الشباب في الـ 150، وخلفه الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد "186"، ومدرب الحزم الروماني دانيال أيسايلا تواجد في المركز الـ 202.