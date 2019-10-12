شكرا لقرائتكم رومارينيو وجونز ولوتشيسكو ينالون نجومية "سبتمبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الروماني رازفان لوتشيسكو، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي رومارينهو أول الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، يوم السبت، فإن اختيار الروماني لوتشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، جاء بعد قيادته فريقه لصدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ 16 نقطة بعد ست جولات.

وقالت الرابطة: فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس، والبرازيلي رومارينهو لاعب نادي الاتحاد أفضل لاعب عن شهر سبتمبر، علمًا بأن عملية الاختيار تتم طبقًا لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن اللجنة الفنية تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.