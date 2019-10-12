شكرا لقرائتكم راموس يحطم رقم كاسياس ويقترب من أحمد حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الرقم 168 مع إسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس، بعد أن لعب اساسيا ضد النروج في تصفيات كأس أوروبا السبت في أوسلو.

وخاض ابن الثالثة والثلاثين حاليا، أولى مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين، وكان راموس ضمن منتخب لا روخا الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل أن يصبح قائدا لمنتخب إسبانيا عام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.

وكان راموس مدافع إشبيلية السابق عادل رقم كاسياس خلال المباراة الأخيرة لبلاده ضد جزر فارو الشهر الماضي في تصفيات أوروبا أيضا.

وبات راموس على بعد 8 مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لأكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الإيطالي الأسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري أحمد حسن (184).