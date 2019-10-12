موعد مباراة مصر وبوتسوانا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يخوض المنتخب الوطني، أولى مبارياته الودية، تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد، أمام بتسوانا، في السابعة مساء الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى اتحاد الكرة مخاطبات أمنية تفيد بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر.

وتعتبر المباراة بمثابة الظهور الأول للمنتخب، تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.

وكان حسام البدري قد ضم 23 لاعبا، في قائمة المنتخب، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني.

خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".

التشكيل المتوقع:

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يغيب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن صفوف الفراعنة للراحة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام البدري لخوض هذه المواجهة.

من المتوقع أن يدفع البدري بالعناصر الأساسية، لتحقيق التجانس بين اللاعبين.

محمد الشناوي

عبد الله جمعة - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد فتحي

طارق حامد - عمرو السولية

محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - حسين الشحات

عمر السعيد

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة "On Sport".