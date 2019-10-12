بعد صورة الحضن.. صلاح في فيديو جديد مع عارضة الأزياء البرازيلية

كتب: ضياء السقا

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو، لحملته الإعلانية، على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو.

وظهر صلاح في الفيديو الذي نشره عبر حسابه، بتويتر، برفقة عارضة الأزياء.

وأثار نجم ليفربول، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحضان عارضة الأزياء البرازيلية على غلاف المجلة الشهيرة.

أديب يعلق

من جانبه، علّق الإعلامى عمرو أديب، على الجدل السائد بسبب صورة صلاح، مع عارضة الأزياء، قائلا: "فخر العرب اتصور مع صاروخ برازيلي.. اللاعب بيعيش فى مجتمع أخر".

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وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"،"الست دى حضنت 4 غيره، ولم تكن أحضاناً جيدة، ودا أكثر الأحضان إحتراماً"، مردفاً:"متحاسبوش الراجل أوى كده ومتزنّقوش عليه".

من هي أليساندرا أمبروسيو ؟

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو هي موديل برازيلية، ولديها 38 سنة، وتعد من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.

لديها أكثر من 10 مليون متابع “followers” على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، لديها على صفحتها أكثر من 5 آلاف صورة “posts”.

ولفتت السندرا أمبروسيو الأنظار بعدما بدأت علاقة عاطفية جديدة مع الإيطالي نيكول أودي، وفي وقت سابق، ظهرت لأمبروسيو وهي تستمتع بالجو الدافئ بإحدى شواطئ لوس أنجلوس مع حبيبها الجديد، حسبما التقطت كاميرات ” البابارتزي”، حيث جاءت بـ” مايوه ” باللون الأسود، ومرتدية أيضا، الاكسسوارات الذهبية البسيطة.

ويغيب محمد صلاح، عن معسكر منتخبنا الوطنى الحالى، بعد حصوله على راحة، عقب الإصابة التى تعرض لها، خلال لقاء ليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي.