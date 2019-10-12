شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك وإنبي يحافظ على الصدارة.. نتائج دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت اكثر من مباراة مثيرة أبرزها فوز الأهلي على الانتاج والزمالك على الاسماعيلي.

وحافظ نادي إنبي على صدارته لجدول المسابقة، وذلك بعدما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 15 نقطة محققين العلامة الكاملة في خمس جولات أقيمت بهذه البطولة.

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فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أربع انتصارات وتعادل.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على الجونة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على أسوان بعد انسحاب الأخير من المسابقة.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة كالتالي:

فوز الزمالك علي الإسماعيلي 1-0

فوز إنبي على بيراميدز 2-0

وفوز لأهلي على الإنتاج الحربي 2-0

فوز المقاولون العرب على حرس الحدود 1-0

وفوز وادي دجلة على الجونة 3-0

فوز مصر المقاصة على سموحة 2-1

تعادل أسوان مع الاتحاد 1-1

كان طنطا وطلائع الجيش قد حصلا على راحة في هذه الجولة.