شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك وإنبي يحافظ على الصدارة.. نتائج دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت اكثر من مباراة مثيرة أبرزها فوز الأهلي على الانتاج والزمالك على الاسماعيلي.
وحافظ نادي إنبي على صدارته لجدول المسابقة، وذلك بعدما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 15 نقطة محققين العلامة الكاملة في خمس جولات أقيمت بهذه البطولة.
فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أربع انتصارات وتعادل.
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على الجونة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على أسوان بعد انسحاب الأخير من المسابقة.
وجاءت نتائج الجولة الخامسة كالتالي:
فوز الزمالك علي الإسماعيلي 1-0
فوز إنبي على بيراميدز 2-0
وفوز لأهلي على الإنتاج الحربي 2-0
فوز المقاولون العرب على حرس الحدود 1-0
وفوز وادي دجلة على الجونة 3-0
فوز مصر المقاصة على سموحة 2-1
تعادل أسوان مع الاتحاد 1-1
كان طنطا وطلائع الجيش قد حصلا على راحة في هذه الجولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلي والزمالك وإنبي يحافظ على الصدارة.. نتائج دوري الجمهورية 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.