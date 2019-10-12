شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يهزم المصري القاهري 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتصر المنتخب الوطني للكرة النسائية فى مباراته الودية امام المصري القاهري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مقر اقامة معسكر المنتخب .

Advertisements



وقال حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية ان التجربة كان لابد منها لصعوبة الاتفاق في الوقت الحالي مع احد المنتخبات واضطر للعب امام احد الاندية ولا تعنيه النتيجة بقدر النجاح في خلق الانسجام والتفاهم بين اللاعبات المختارات.



حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة النسائية علي متابعة المباراة بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد واكد الجميع علي ان التجربة جاءت مفيدة وافرزت عناصر جيدة ستكون نواة لاعداد وتشكيل منتخب وطني قوي



يذكر أن حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني اقام ثلاثة تجمعات علي مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع واستطاع رؤية اكثر من مائتي لاعبة وتم الاتفاق علي اختيار 23 لاعبة و5 حراس مرمى يدخلن معسكرآ مغلقا لمدة أسبوع في بداية الشهر المقبل وسيتم تصفيتهم الي 23 لاعبة.