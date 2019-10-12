شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إسبانيا يدفع بالقوة الضاربة أمام النرويج في تصفيات يورو والان مع التفاصيل

أعلن روبرتو مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن الفريق للمواجهة المرتقبة أمام النرويج، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، في التاسعة إلا ربع ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي. حراسة المرمى: كيبا. Advertisements خط الدفاع: نافاس، راموس، ألبيول، خوان بيرنات خط الوسط: فابيان، بوسكيتس، ساؤول. خط الهجوم: أويارزابال، رودريجو، سيبايوس. منتخب إسبانيا يحتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020 برصد 18 نقطة، فيما يحتل منتخب النرويج المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

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