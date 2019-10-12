شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

يستهدف دافيد بيكهام نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وكشفت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أن بيكهام يدرس الدخول في مجال وكلاء اللاعبين وسيقوم بإفتتاح شركة لتسويق اللاعبين خلال الفترة القادمة. وأكدت الصحيفة أن بيكهام يستهدف الحصول على توقيع الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان ليتم تسويقه عن طريق شركته التي سيفتتحها. Advertisements كما أشارت الصحيفة إلى أن بيكهام سيستغل علاقته الجيدة مع إدارة باريس سان جيرمان لإنهاء صفقة مبابي ليستفيد منه تسويقيا لشركته. مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم وقد شارك كيليان مبابي في 6 مباريات حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.

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