شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر سيتي السابق: يورجن كلوب ليس مدرباً عظيماً والان مع التفاصيل
قال داني ميلز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ليس مدرباً عظيماً هذا هو موسمه الخامس تقريبًا وهو لديه لقباً واحداً لماذا يُصنف الى جانب العظماء.
وأضاف ميلز:" حتى الان في الوقت الحالي ، حقق كأس واحد في أربع سنوات اذاً أين هو من بين المدربين العظماء، لقب السوبر الأوربي الذي فاز بيه بعد دوري أبطال أوروبا هو غير مهم يعتبر لقب سخيف ومضحك لم أفز بها أبدًا لذلك لا يهمني إنها مثل كأس الدرع الخيرية ليست لقباً مناسبًا".
وأردف لاعب المان سيتي السابق:"لا أعتقد أن هناك أي لاعبين أو مدربين جيدين مثل خوسيه مورينيو و جورديولا يعتبرون تلك اللقاب مثل كأس السوبر أو الدرع الخيرية بمثابة بطولة". كبرى.
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