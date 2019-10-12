شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. بايرن ميونيخ يدخل الصراع على ضم إريكسين والان مع التفاصيل
قالت صحيفة ميرور الإنجليزية اليوم السبت أن نادي بايرن ميونيخ الألماني دخل في صراع الأندية التي ترغب في ضم اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي توتنهام يعرفون أن اللاعب يمكن أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل لذلك هم حريصون على بيعه بمقابل مادي قبل وصول الصيف الذي ينتهي عقده فيه.
يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية و الإنجليزية أكدت أن اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي سيكون هو الهدف الأول لإدارة نادى ريال مدريد الإسباني في انتقالات الشتاء المقبلة.
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