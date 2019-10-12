شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. جاهزية سلمان الفرج لمباراة المنتخب السعودي أمام فلسطين والان مع التفاصيل

أصبح اللاعب الدولي السعودي سلمان الفرج جاهز لمباراة الأخضر أمام نظيره منتخب فلسطين المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم و أمم اسيا بعد مشاركته بتدريبات المنتخب الجماعية. يذكر أن اللاعب الدولي السعودي غاب عن مباراة الأخضر أمام سنغافورة التي انتهت بفوز منتخب السعودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم آسيا.

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