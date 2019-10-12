إدارة #الشباب ردا على #النصر: بيانكم "هزلي" ولا يجلب البطولات!

جدة - عمرو شويل إبراهيم الـ صالح - الخليج 365

ردت إدارة الشباب ممثلة في رئيس النادي خالد البلطان، على البيان الذي أصدرته إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، والذي اتهم لاعبي الشباب بـ”الخشونة المتعمدة”، كما اشتكى من تعرض الفريق لظلم التحكيمي.

وجاء في بيان الشباب: “اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر والذي يتهم فيه لاعبو نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم، فما تحدثتم عنه لم يحدث في المباراة إطلاقاً”.

وأضاف: “لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة ، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض الإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي”.

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وتابع: “لو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة) وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم مرابط الغنام، وحمدالله”.

وامتدح فريقه قائلا: “نشيد بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريقنا بالأخص الكابتن محمد سالم الذي لعب مباراة كبيرة وبروح رياضية عالية، ونطالبهم جميعا بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون”.

واختتم البيان: “نؤكد للأخوة في إدارة نادي النصر أن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب في أي أزمة تخصهم وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم”.

كان النصر قد أصدر بيانا أشار فيه إلى المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال “شهدت التحامات قوية من قبل لاعبي فريق الشباب ضد لاعبي فريق النصر ونتج عن ذلك إصابة المحترف البرازيلي جوليانو”، وطالبوا الحكام بعدم ظلم الفريق النصراوي.