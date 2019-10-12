رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يطمئن على تحضيرات استقبال المنتخب السعودي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أكد موقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السبت، أن اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة اطلع على آخر التحضيرات المتعلقة بزيارة بعثة المنتخب السعودي إلى فلسطين في اجتماع ترأسه اليوم بمقر الاتحاد الفلسطيني، حيث قدم رؤساء اللجان تقارير وافية على عملهم .

ويلعب المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل لأول مرة في ملعب الشهيد فيصل الحسيني برام الله أمام منتخب فلسطين ضمن مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة للمرحلة الختامية للتأهل لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

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ومن المنتظر بحسب الموقع الرسمي أن يعقد اللواء جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر المسحل مؤتمرا صحفيا يتحدثان فيه عن الزيارة وأهميتها والقضايا الرياضية المشتركة بين الاتحادين .

وتصل البعثة السعودية إلى مدينة رام الله، ظهر غد الاحد ، حيث سيتدرب المنتخب السعودي على ملعب اللقاء بعد أن يحظى بلقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية .

كان الأخضر قد خاض لقاءين بالمجموعة التي تضم اليمن وفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان حيث تعادل أمام اليمن بهدفين قبل أن يعزز صدارته للمجموعة بتحقيقه الانتصار أمام منتخب سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة.