الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح وأليساندرا أمبروسيو في إعلان مثير

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح وأليساندرا أمبروسيو في إعلان مثير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، فيديو جديد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، جمعه مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، وذلك بعد يوم واحد من نشر صور المجلة “GQ” ولاقت جدلاً كبيراً في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لهذه الصور.

وكان محمد صلاح، قد نشر أمس صور المجلة التي جمعته مع عارضة الأزياء وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهي مادة إعلانية للاعب مع عارضة الأزياء المعروفة عالمياً.

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وظهر في الإعلان اللاعب المصري مع عارضة الأزياء وهما يلعبان الكرة في أكثر من مقطع قبل أن تظهر جملة لاعب العام 2019 لمجلة “جي كيو” الشهيرة.

وتعتبر أليساندرا أمبروسيو "37 عامًا" من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل ودخلها السنوى يتجاوز 6 ملايين دولار، حيث تشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.