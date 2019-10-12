شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطلب التعاقد مع لاعب وسط في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مجلس إدارة النادى، بالتعاقد مع لاعب وسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتى تبدأ فى يناير المقبل، لتدعيم خط الوسط فى ظل تواجد 3 لاعبين فقط فى مركز الوسط المدافع، وهم: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن، ووقع الفريق فى أزمة خلال الفترة الماضية، خصوصا مباراة نادى مصر، حيث غاب طارق حامد بسبب الإيقاف، فيما لم يتواجد محمود عبد العزيز ومحمد حسن بسبب الإصابة، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للمارد الأبيض خلال المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

ويدرس المجلس الأبيض التعاقد مع محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، الذى كان قريبا من الانضمام للقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن توقفت المفاوضات بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من إدارة وادى دجلة، حيث طلبت الإدارة الحصول على 30 مليون جنيه، بالإضافة للتعاقد بصفة نهائية مع عماد فتحى، لاعب الزمالك، الذى كان معارا لإنبى فى ذلك الوقت، بالإضافة لضم محمد عنتر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء التيشيرت الأبيض.

كما طرح أحد المقربين من مجلس الإدارة إعادة معروف يوسف، لاعب الفريق المعار لنادى المقاولون العرب، لحل هذه الأزمة، كونه كان أحد أهم اللاعبين فى وسط الملعب بالفريق أثناء تواجده فى القلعة البيضاء، لكن اكتمال عدد اللاعبين الأجانب فى الفريق يضعف موقف النيجيرى، إلا إذا قرر الجهاز الفنى الاستغناء عن أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وفى شأن مختلف، تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين الزمالك واللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، بسبب ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم إعادتها بعد الأزمة الشهيرة التى حدثت خلال الأيام الماضية بسبب نقل المباراة من ملعب بتروسبورت لملعب برج العرب.

وكشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن الأزمة، وأكد أن بعض موظفى اتحاد الكرة هم سبب أزمة عدم تحديد ملعب مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالى بدورى أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور: «حضرت اجتماعا أمنيا قرابة الساعتين ونصف من أجل المباراة، من افتعل الأزمة هو بعض المراهقين فى اتحاد الكرة، فى بداية البطولة يتم إرسال الملاعب الخاصة بكل نادٍ، والزمالك اختار على الترتيب القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، تم استبعاد برج العرب حاليا بسبب المشكلة الأخيرة».

وأضاف: «قمت بمخاطبة الجبلاية بأن يقوم بإبلاغ الاتحاد الإفريقى بأن ملاعب الزمالك فى القاهرة، استاد القاهرة أولا، ثم بتروسبورت، قام أحد الأشخاص فى اتحاد الكرة بإرسال خطاب لمدير أمن القاهرة ووضع استاد السلام، يجب محاسبة من قام بهذا الأمر، الخطاب الذى وصل للأمن أننا نريد السلام، وهذا ما تسبب فى الأزمة، الخيارات أمام الأمن كانت السلام والقاهرة وبترو سبورت، وبالتالى قاموا باختيار السلام، نحن لم نقم باختيار السلام، لكن موظف اتحاد الكرة هو من قام بوضع الملعب فى الخطاب، نريد أشخاصا محترفة تعمل فى اتحاد الكرة».

وتابع: «الصورة أصبحت واضحة بالنسبة للجهات الأمنية، هم اختاروا السلام بناء على خطاب اتحاد الكرة على أساس أنه طلب الزمالك، وهذا لم يحدث، وبالتالى تتم مراجعة الأمر»، وبخصوص حضور الجماهير قال: «نسعى لأن يكون الحضور الجماهيرى من 10 إلى 15 ألف مشجع فى حال أقيمت المباراة ببتروسبورت، نحن نحتاج للجماهير، الأمن يدرس الأمر بعد تحديد الملعب».