شكرا لقرائتكم خبر عن «أوموتو» يثير أزمة في المصري قبل مواجهة المقاصة.. و«جلال» يصحح أخطاء «ودية دجلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار النيجيرى أوموتو، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، أزمة داخل صفوف الفريق، خلال الساعات الماضية، حيث رفض اللاعب المشاركة فى تدريبات الفريق الحالية، استعدادًا لمواجهة نادى مصر، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

Advertisements

وبدأت الأزمة بسبب حالة الاستياء التى انتابت اللاعب بسب عدم مشاركته فى مباراة الاتحاد السكندرى التى أُقيمت فى الجولة الماضية وخسرها المصرى بهدف نظيف، عقب خروج محمود وادى من المباراة فى الدقيقة 19، حيث فضل إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، الدفع بعمرو موسى، وهو ما أثار غضب المهاجم النيجيرى، الذى طلب المشاركة بديلًا لـ«وادى»، خاصة أن اللاعب يؤدى بمستوى متميز مع الفريق منذ انطلاق بطولة الدورى الممتاز، وتفهم الجهاز الفنى موقف اللاعب، وعقد معه جلسة لامتصاص غضبه، حيث يُعتبر أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها «جلال».

من ناحية أخرى، يعكف الجهاز الفنى على تصحيح أخطاء اللاعبين، التى ظهرت فى المباراة الودية التى خاضها المصرى أمام وادى دجلة، وخسرها أبناء بورسعيد بهدف نظيف، كما شاهد الجهاز الفنى المباريات الثلاث التى خاضها مصر المقاصة من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق الفيومى لوضع الخطة والتشكيل المناسبين للمباراة.

وشدد إيهاب جلال فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الفوز على مصر المقاصة فى المباراة المقبلة من أجل تعويض الهزيمة التى تلقاها الفريق فى الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شىء.