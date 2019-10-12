شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أماكن بيع تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا.. والمنتخب الأوليمبي دون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبوتسوانا الودية، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، عن حضور 10 آلاف متفرج.

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تم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدًا باستاد الإسكندرية.

وكانت الجهات المعنية قد حددت الحضور بـ10 آلاف متفرج.

فيما تقرر إقامة مباراة المنتخب الأولمبي الودية غدا، أمام جنوب أفريقيا، باستاد القاهرة، دون حضور جماهيري.