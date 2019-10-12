شكرا لقرائتكم خبر عن استبعد ميسي ورونالدو.. «مورينيو»: هذا أفضل لاعب رأيته في الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاهل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الملقب بـ«سبيشيال وان»، أسطورتي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما تم سؤاله عن أفضل لاعب كرة قدم رأته عيناه في الملعب.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع «سكاي نيوز»: «أفضل لاعب رأيته في الملاعب على الإطلاق كان رونالدو نزاريو».

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وأضاف أن الإصابات قتلت مسيرة اللاعب الملقب بـ«الظاهرة»، الذي مثل برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، وميلان وإنتر ميلان في إيطاليا.

وتابع: «الموهبة التي امتلكها رونالدو في عمر 18 عاما كانت لا تصدق».

ولدى سؤاله عن مقارنة البرازيلي رونالدو بميسي ورونالدو، قال مورينيو: «هو لا يمتلك مسيرة مثل كريستيانو وميسي، 15 عاما في أفضل حال كل يوم، لكن كموهبة طبيعية فهو لا يصدق».

وعمل مورينيو مع البرازيلي رونالدو عام 1997 في برشلونة، حيث كان البرتغالي وقتها يعمل مترجما ومساعدا للمدير الفني لويس فان جال.