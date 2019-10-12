شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المنيا وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض مباراة ودية مع نظيره المنيا، غدا الأحد، على ملعب عبدأبورجيلة بمقر النادي.
ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها أمس الجمعة، وذلك في إطار الاستعدادات مواجهة الأهلي في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها السبت 19 أكتوبر الجاري.
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