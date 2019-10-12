شاهد.. محمد صلاح ينشر كواليس تصوير غلاف مجلة "جي كيه" مع عارضة الأزياء البرازيلية

السبت 12 أكتوبر 2019 محمد صلاح الخليج 365 ـ متابعات شارك النجم المصري "محمد صلاح" لاعب ليفربول الإنجليزي، فيديوهات كواليس تصوير غلاف مجلة GQ ، والتي شاركته فيها عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو".

Advertisements ووضع نجم ليفربول فيديوهات عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، إذ ظهر فيها مع "أمبروسيو" في أجواء مرحة أثناء تصوير غلاف المجلة. وتم تكريم محمد صلاح مؤخرًا من مجلة «جي كيو» خلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي، حيث حصل على جائزة رجل العام.

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