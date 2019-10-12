منتتخب عمان يخوض أول تدريب في الدوحة

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السبت 12 أكتوبر 2019
منتخب عمان
أنس عبد الغني
واصل منتخب عمان تدريباته حيث أدى اليوم السبت أول تدريب له في الدوحة وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام قطر، الثلاثاء المقبل، في إطار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وجاء مران المنتخب الوطني اليوم خفيفًا على أن يخوض مرانا جديدا غدًا الأحد، فيما يخوض تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، الإثنين المقبل.
وشارك في مران اليوم، اللاعبون المختارون لهذه المباراة، وهم على النحو التالي:
علي الحبسي، فايز الرشيدي، أحمد الرواحي، محمد المسلمي، فهمي دوريين، محمد الرواحي، عمران الحيدي، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، عبد العزيز الغيلاني، أحمد المحيجري، حارب السعدي، ياسين الشيادي، محسن جوهر، المنذر العلوي، رائد إبراهيم، محمد خصيب، أرشد العلوي، عبد العزيز المقبالي، محمد الغافري، محسن الغساني، عصام الصبحي.
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