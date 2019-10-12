رسميا.. رانييري يعود للدوري الإيطالي عبر بوابة هذا النادي

السبت 12 أكتوبر 2019 أنس عبد الغني فاجئ الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب نادي روما السابق الجميع بعودة للدوري الإيطالي الممتاز عبر بوابة نادي مفاجأة

سامبدرويا يعلن التعاقد مع رانييري Advertisements وأعلن نادي سامبدوريا الإيطالي اليوم السبت رسميا التعاقد مع كلاوديو رانييري لمهمة تدريب الفريق هذا الموسم. وتعاقد نادي سامبدوريا مع رانييري لمدة موسمين قادمين حتى عام 2021 دون الإعلان عن قيمة التعاقد. وسيتولى رانييري مهمة تدريب سامبدوريا قد خلفا لأوزيبيو دي فرانسيسكو مدرب الفريق الطي تم إقالته منذ عدة أيام بسبب سوء النتائج. ويتواجد نادي سامبدوريا في المركز العشرين والأخيرة من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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