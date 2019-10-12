حلبة الرياض غير.. بطل ملاكمة ضد سترومان.. ونزال ثأري بين ليسنر وقاهره

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشهد عرض كراون جول للمصارعة المقرر باستاد الملك فهد الدولي بالرياض في 31 أكتوبر الحالي نزالات من العيار الثقيل وخارجة عن المألوف، بعد أن أعلن المنظمون أمس عن لقاء خاص بين الملاكم تايسون فيوري والمصارع سترومان بعد الاحتكاك الذي حدث بينهما في آخر عرض لسماك داون، وهي المرة الأولى التي ينازل فيها الملاكم فيوري مصارعا على حلبة، خاصة أنه لم يهزم من قبل في نزالات الملاكمة.

كما أعلن المنظمون للحدث نزالا خاصا بين حامل لقب WWE بروك ليسنر ضد بطل UFC للوزن الثقيل مرتين سابقتين كين فيلاسكيز، وهي الرياضة التي تعتمد على المصارعة والملاكمة معا دون قيود واشتراطات wwe التي تميل للاستعراض. وسبق لفيلاسكيز أن هزم بروك ليسنر في بطولة UFC من قبل في 4 دقائق.

ويأتي هذا اللقاء بعد قيام ليسنر بضرب المصارع الرشيق ري ميستريو وأحد أقاربه من الجماهير في الحلبة بأحد العروض الأخيرة. ويوصف فيلا سكيز بالرجل الوحيد الذي لقن ليسنر درسا لن ينساه في أحد النزالات وحرمه من لقبه في لقاء الدقائق الأربع.

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ومن بين نزالات كراون جول بالرياض نزال بين فريق الأسطورة هوجان الذي يضم سيث رولينز وروسيف ضد فريق ريك فلير الذي يضم راندي أورتن وكينج كوربن، حيث سيقوم عضوا قاعة مشاهير WWE بقيادة فريقيهما المختارين في نزال (تاج تيم) 5 ضد 5.

وسيشارك في الحدث أيضا، نجوم WWE رومان رينز وكوفي كينجستون وذا فيند، وبراي وايت، وذا نيو داي، وإي جاي، وري ميستريو.

يذكر أن عرض الرياض يتضمن أيضا عودة المصارع السعودي منصور إلى وطنه، وهو أول نجم سعودي في WWE واستطاع الفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE خلال عرض سوبر شوداون الذي أقيم في يونيو الماضي بجدة.

وخلال الأسابيع المقبلة سيعلن عن مزيد من التفاصيل بخصوص نزالات هذا العرض إضافة إلى معلومات عن البث الإقليمي لجميع النزالات.