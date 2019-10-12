الأهلي والفتح بطلا طاولة الشباب والناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت ظهر أمس بطولة كأس الاتحاد السعودي لأندية الممتاز للشباب والناشئين لكرة الطاولة، والتي أقيمت على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 70 لاعبا يمثلون 14 ناديا.

وقد جرى توزيع الأندية المشاركة إلى مجموعتين، وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية التي تلعب بنظام خروج المغلوب.

نتائج البطولة

فئة الشباب

-0 1 الأهلي

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-02 مضر

-03 الخلود

فئة الناشئين

- 01 الفتح

-02 مضر

-03 الخل ود