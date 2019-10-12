الطواحين يواجهون بيلاروس دون ديباي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته أمام منتخب بيلاروس اليوم دون نجم خط الهجوم ممفيس ديباي.

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ويأتي لقاء اليوم الذي يقام في مينسك عاصمة بيلاروس، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا (يورو 2020).

وسجل ديباي (20 عاما) 10 أهداف، جعلته أفضل هداف في المنتخب الهولندي في الوقت الحالي.

وبعد فوزه على منتخب أيرلندا الشمالية، تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، حيث إنه يتساوى في النقاط مع منتخبي ألمانيا وأيرلندا الشمالية بـ 12 نقطة لكل منتخب.