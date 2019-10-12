كلوزه: ليفاندوفسكي أفضل مني 10 مرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ بريمن

أشاد نجم المنتخب الألماني السابق ميروسلاف كلوزه باللاعب نيكلاس فولكروج، مهاجم نادي فيردر بريمن الألماني، وقال الهداف التاريخي للمنتخب الألماني إن طريقة لعب فولكروج تتضمن عناصر من أسلوبه هو في اللعب.

وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن أكثر لاعب يرى فيه نفسه، قال كلوزه «قلت سابقا إنه نيكلاس فولكروج، أنا أراه ممتعا بالفعل ولاعبا كاملا، فهو سريع ولديه الغريزة التي يحتاجها المهاجم».

Advertisements

يشار إلى أن كلوزه صاحب الـ71 هدفا مع المنتخب الألماني، كان لعب ضمن صفوف فيردر بريمن في الفترة بين عامي 2004 و2007، كما لعب أيضا ضمن صفوف كايزرسلاوترن وبايرن ميونخ ولاتسيو روما.

وأضاف كلوزه الذي يدرب الناشئين في بايرن ميونخ، أنه يرى نفسه أيضا في مهاجم آخر، وهو روبرت ليفاندوفسكي، وقال «ثمة مهاجم آخر يشبهني بعض الشيء، لكنه أفضل مني 10 مرات، وهو روبرت ليفاندوفسكي، فهو لاعب كامل يجيد اللعب بكلتا قدميه وبالرأس وهو قادر على التسديد».

وأوضح كلوزه أن أفضل لاعب كان يحب اللعب معه في المنتخب كان توماس مولر.

وأضاف «أفضل من كنت أحب اللعب معه كان دائما توماس مولر، لأننا كنا نكمل بعضنا بعضا على نحو ممتاز، كان يكفي فقط أن ننظر إلى بعضنا لنعرف ماذا سنفعل، كانت توليفة عبقرية».