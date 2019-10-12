عودة المانشافت للعب بإستونيا بعد 80 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تالين

يلعب المنتخب الألماني أمام نظيره الإستوني في تالين اليوم مباراته الدولية رقم 959، وهي المباراة الأولى له في تالين منذ ثمانية عقود.

وتأتي المباراة ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وكانت آخر مرة لعبها المنتخب الألماني في إستونيا قبل 80 عاما، حيث جرت في 29 يونيو 1939 وانتهت بفوز المانشافت 2-0.

Advertisements

وخاض المنتخب الألماني أمام إستونيا 4 مواجهات فاز بها. وأحرز المنتخب الإستوني هدفا واحدا في المباريات الأربع.

وحقق المنتخب الألماني عبر تاريخه الفوز في 556 مباراة وتعادل في 195 مباراة وخسر في 207 مباريات، وبلغ عدد الأهداف التي أحرزها 2148 هدفا، وفي المقابل، دخلت مرماه 1126 هدفا.

وهذه هي المباراة الـ179 التي يخوضها المنتخب تحت قيادة مديره الفني يواخيم لوف الذي يتولى القيادة الفنية للمانشافت منذ أكثر من 13 عاما، وفاز المنتخب الألماني تحت قيادته في 114 مباراة وخسر في 30 مباراة. وكانت مباراته الودية أمام الأرجنتين الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، رقم 34 التي يتعادل فيها المانشافت تحت قيادة لوف.

ولعب المنتخب الألماني أمام الأرجنتين للمرة الأولى بدون مشاركة أي من اللاعبين الذين فازوا ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، وسيتغير هذا الوضع مرة أخرى في مباراة اليوم أمام إستونيا مع عودة القائد، حارس المرمى مانويل نوير (33 عاما) الذي يخوض اليوم مباراته الدولية رقم 91 ليصبح أكثر لاعبي المنتخب الألماني الحالي خبرة في المواجهات الدولية وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، جوشوا كيميش، زميله في بايرن ميونخ، والذي خاض 45 مباراة، ثم ماركو رويس لاعب دورتموند بـ43 مباراة.