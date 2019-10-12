ماتيوس يصف صفقة كوتينيو بالمؤسفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب اللاعب السابق، الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الألماني لكرة القدم لوثار ماتيوس، نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بتمديد عقد اللاعب توماس مولر.

وفقد مولر (30 عاما) مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن، الأكثر تتويجا بلقب البوندسليجا، بعد تعاقد النادي مع فيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني.

وقال مولر أخيرا إنه يفترض به الآن التفكير بشأن مستقبله مع النادي.

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لكن النجم والقائد السابق لكل من بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لوثار ماتيوس، قال في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» أمس إن بايرن ميونخ يفترض ألا يسمح برحيل مولر وإنما يجب أن يجدد العقد معه.

وأضاف «مولر يشكل قيمة هائلة لبايرن كرمز لهوية الفريق، وكذلك من ناحية الأداء، والسماح له بالرحيل سيشكل خسارة لكلا الطرفين». وأشار ماتيوس إلى أن التعاقد مع كوتينيو كصانع ألعاب، شكل واحدة من أكثر الصفقات المؤسفة من وجهة نظر مولر.

وكان بايرن ميونخ قد تحرك لضم كوتينيو، بعد إصابة ليروي ساني، الذي كان يسعى بايرن لضمه من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار ماتيوس إلى أن مولر ربما كان سيحظى بفرصة أكبر في المشاركة في حالة إتمام التعاقد مع ساني.