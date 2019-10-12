شكرا لقرائتكم رسميا .. استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، كما منح الكاف الزمالك مهلة أقصاها اليوم السبت لتحديد ملعب إعادة اللقاء.
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