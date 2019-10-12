شكرا لقرائتكم رسميا .. استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان الزمالك رفض خوض مباراته أمام الفريق السنغالى على استاد السلام، وطلب نقل اللقاء إلى استاد القاهرة أول بتروسبورت، إلا أن الأمر تعذر ليتم إخطار المسئولون بالقلعة البيضاء بإقامة المباراة على ملعب السلام، وسط حضور 5000 مشجع.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، كما منح الكاف الزمالك مهلة أقصاها اليوم السبت لتحديد ملعب إعادة اللقاء.