شكرا لقرائتكم شيكابالا يعود للظهور في تدريبات الزمالك بعد 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي بعد انقطاع دام ليومين عن القلعة البيضاء.
وغاب محمود شيكابالا عن تدريبات أمس الأول "الخميس" قبل أن يحصل مع باقي اللاعبين على راحة من التدريبات بالأمس.
ويستعد نادي الزمالك للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 24 اكتوبر الجاري بعد أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وخاض اللاعب الدولي الشهير تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران الجماعي بعدها توجه شيكابالا للجمانزيوم لاستكمال التدريبات التأهيلية المخصصة له في ظل معاناته بإصابة عضلية.
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