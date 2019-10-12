شكرا لقرائتكم مدرب حراس الزمالك ينفرد بمحمد أبو جبل خوفاً من مفاجآت المنتخب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اهتمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميتشو خلال تدريبات اليوم التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبورجية.

ويستعد نادي الزمالك للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 24 اكتوبر الجاري بعد أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام دراجون مدرب حراس المرمى، بتخصيص فقرة تكتيكية للحارس والتي اعتمدت على مهارات التسليم والتسلم مع المدافعين بالإضافة الى الكرات العرضية والاشتباك مع المدافعين في الهواء، بالإضافة الى تدريب بدء بدء الهجمة وعدم انتظار المدافعين لبدءها.

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وشارك في التدريبات بجوار محمد أبو جبل، الحارس الناشئ محمد شريف مواليد ٢٠٠٠ والذي تم تصعيده للفريق في ظل انضمام محمد عواد للمنتخب الأول، ومحمد صبحي للمنتخب الأولمبي.

ويخشى الجهاز الفني للزمالك من مفاجآت المنتخب الوطني الأول غير السعيدة وكان اخرها اصابة محمود عبد الرحيم جنش، خاصة فى ظل مشاركة محمد عواد بالمعسكر الحالي.