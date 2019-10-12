شكرا لقرائتكم ارتياح فى الزمالك بعد انتظام محمد عبد الغني في التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عقب التأكد من سلامة محمد عبد الغني نجم خط دفاع القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 24 اكتوبر الجاري بعد أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وشارك محمد عبد الغني في تدريبات الزمالك اليوم والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة حيث اطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب الفنية والبدنية خاصة وأنه من الدعائم الأساسية للفريق وأحد أسباب المكاسب التي حققها الفريق في الفترة الماضية.

وانتهى البرنامج التأهيلي الإضافي الذي كان يؤديه محمد عبد الغني خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي.