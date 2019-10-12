شكرا لقرائتكم "الحاوي" يقود ثورة الغاضبين من فايلر في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها مسئولي الأهلي، في ظل تحسن أداء فريق الكرة ومواصلة عروضه القوية تحت القيادة الفنية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، إلا أن الوضع الراهن لا يروق لبعض اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، في ظل السياسة التي يتبعها المدير الفني في إشراك اللاعبين واختيار القوام الأساسي للأهلي.

ويشتكي أكثر من لاعب في الأهلي من ابتعادهم عن المشاركة بالأهلي رغم أنه من العناصر أصحاب الخبرة والقوام الأساسي للفريق الأحمر على مدار السنوات الماضية، ويرغبون في إعادة النظر من المدرب السويسري بشأن حصولهم على الفرصة والمشاركة الأساسية.

يأتي وليد سليمان على رأس اللاعبين المتذمرين من التهميش بالأهلي في ظل عدم المشاركة الأساسية وابتعاده عن المشاركة لحساب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وهما المركزين اللذين يجيد الأداء بهما داخل الملعب.

كما يتذمر محمد هاني من الوضع الحالي في ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية، لحساب أحمد فتحي الذي خطف مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، وتسبب في ابتعاد اللاعب الشاب عن المشاركة مع المنتخب، على الرغم من أنه كان يشارك أساسيا منذ الموسم الماضي وحتى بداية الموسم الحالي.

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ونفس الوضع بالنسبة لصلاح محسن، الذي كان ينتظر الحصول على فرصة حقيقة، بعدما ابتعد عن المشاركة تحت قيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، لاسيما أنه يقدم ما عليه ويتألق في الأوقات التي يشارك فيها، حيث سجل هدفين في عهد فايلر.

الوضع نفسه ينطبق على حسام عاشور قائد الأهلي والذي لا يحصل على فرصة المشاركة في ظل الاعتماد على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب، وهو ما حرم القائد من المشاركة الأساسية.

وأخيرا يتذمر علي لطفي من فكرة عدم الحصول على فرصة المشاركة في عهد فايلر، وبدأ في الفعل التفكير في الرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة المشاركة والعودة لصفوف المنتخب من جديد، لصعوبة تمثيل الفراعنة من بوابة الأهلي.