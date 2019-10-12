شكرا لقرائتكم تعادل المقاولون مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المقاولون العرب مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما أحرز هدف الذئاب التونسي سيف الدين الجزيري في اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل .

وحضر المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة ، المباراة لمشاهدة اللاعبين وتحفيزهم من أجل استكمال المشوار الناجح بالدورى .

ويستعد المقاولون لمواجهتي أسوان في الجولة الرابعة ببطولة الدوري، خلال فترة التوقف الحالية للبطولة بسبب معسكري المنتخب الاول والاولمبي.

وعاد فريق الكرة بالذئاب الي التدريبات الجماعية الثلاثاء الماضي بالملعب الفرعي، بعد الحصول علي راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز علي الانتاج الحربي بهدف نظيف ورفع رصيده الي النقطة السابعة من انتصارين علي الطلائع والانتاج الحربي والتعادل مع سموحة.