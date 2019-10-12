شكرا لقرائتكم تعادل المقاولون مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعاد فريق الكرة بالذئاب الي التدريبات الجماعية الثلاثاء الماضي بالملعب الفرعي، بعد الحصول علي راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز علي الانتاج الحربي بهدف نظيف ورفع رصيده الي النقطة السابعة من انتصارين علي الطلائع والانتاج الحربي والتعادل مع سموحة.
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