شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يفوز على الحمام بهدفين مقابل هدف وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الاتحاد السكندرى بقياده طلعت يوسف ، على فريق الحمام بهدفين مقابل هدف فى المباراة الوديه التى جمعتهما مساء اليوم، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى.

وأحرز اهداف زعيم الثغر كل من بناهينى و محمد راشد بينما جاء هدف فريق الحمام الوحيد عن طريق محمد شعبان .

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ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحه سلبيه غدًا الاحد على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعيه الاثنين فى السابعه مساء.