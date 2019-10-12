شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يفوز على الحمام بهدفين مقابل هدف وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأحرز اهداف زعيم الثغر كل من بناهينى و محمد راشد بينما جاء هدف فريق الحمام الوحيد عن طريق محمد شعبان .
ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحه سلبيه غدًا الاحد على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعيه الاثنين فى السابعه مساء.
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