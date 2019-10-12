الخليج 365 يكشف كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي...

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جدة - عمرو شويل استغل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي انضمام حسين الشحات نجم الفريق الأحمر إلى منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الحالية، في عقد جلسة مع اللاعب، وإسداء بعض النصائح الخاصة للاعب.
ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد بتسوانا بعد غد الاثنين ضمن التحضير لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، في أول مهمة لحسام البدري على رأس القيادة الفنية للفراعنة.
وتحدث فايلر مع حسين الشحات وأكد له أنه أحد نجوم الأهلي في الوقت الحالي ويؤدي بشكل مميز وعليه بذل الجهد سواء مع فريقه أو منتخب مصر لتقديم المزيد.
وأكد فايلر للشحات أنه على يقين بأن اللاعب لديه الكثير ليقدمه لما يملكه من إمكانيات فنية تؤهله ليكون الأفضل في مصر ويستمر في التألق رفقة فريقه.
وعبر الشحات عن شكره لمدربه السويسري ووعده بالاجتهاد وتقديم كل ما لديه ليكون عند حسن ظن مدربه فيه.
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