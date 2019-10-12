شكرا لقرائتكم مدرب الأحمال يستعيد لياقة لاعبي الزمالك قبل التدريب الرئيسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك خضوع اللاعبين لتدريبات فنية قبل خوض فترة أحمال وتدريبات بدنية بصالة الجمانزيوم قبل انطلاق المران الرئيسي.

ويستعد نادي الزمالك للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 24 اكتوبر الجاري بعد أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأجرى اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية بصالة الألعاب الرياضية حرص خلالها مدرب الأحمال الوقوف على حالة نجوم الفريق عقب الراحة التي حصلوا عليها بالأمس، ويهدف الجهاز الفني لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى معدل من حيث الجاهزية استعدادا للفترة المقبلة.

وتوجه بعدها اللاعبون الى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لارجاء تدريبات السرعة لمسافات قصيرة أعقبها تدريبات بالكرة فردية، حيث حرص المدير الفني الصربي علي الاشراف بنفسه على تلك التدريبات لمتابعة اللاعبين عن قرب.