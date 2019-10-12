شكرا لقرائتكم الزمالك يضع خطة الاستعانة بخالد بو طيب ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.
ويستعد نادي الزمالك للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 24 اكتوبر الجاري بعد أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وعاد خالد بو طيب مساء أمس الأول الخميس من فرنسا عقب انتهاء إجازته مع أسرته، وهي الإجازة التي حصل عليها من قبل ميتشو المدير الفني للفريق .
ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو في الوصول بالمهاجم المغربي إلى الجاهزية الفنية للحاق بالمباراة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.
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